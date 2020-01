Wien-Brigittenau: Polizisten konnten Baby reanimieren

Vergangene Woche wurden Polizisten in Wien-Brigittenau zu Lebensrettern. Ein erst neun Monate altes Mädchen musste reanimiert werden.

Beamten der Polizeiinspektion Pappenheimgasseist es am 14. Jänner in der Kampstraße in Wien-Brigittenau gelungen, einen neun Monate alten Säugling wiederzubeleben.

Das Mädchen lag in seinem Gitterbett und erlitt offenbar einen Atem-/Kreislaufstillstand. Die Beamten, die neben dem Rettungsdienst, wie in solchen Fällen üblich als First Responder zum Vorfallsort entsandt wurden, brachten das Baby in die stabile Seitenlage und führten eine (für Kleinkinder vorgesehene) Herzdruckmassage durch.