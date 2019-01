Wien-Brigittenau: Mann verpasste Ausstieg und ging auf Busfahrer los

Nachdem am Freitag ein Mann bei einer Busfahrt den Ausstieg verpasst hatte, wollte er während der Fahrt aussteigen. Der Busfahrer ließ dies nicht zu, daraufhin schlug ihm der Mann ins Gesicht.

Der Vorfall ereignete sich in der Klosterneuburger Straße in der Buslinie 5B. Gegen 13.30 Uhr wollte ein 20-Jähriger während der Fahrt aus einem Bus aussteigen. Er hatte zuvor den Ausstieg in der Station Wexstraße verpasst. Der Buslenker willigte jedoch nicht ein, den Mann während der Fahrt aussteigen zu lassen. Daraufhin schlug der junge Mann dem 46-jährigen Busfahrer ins Gesicht und öffnete gewaltsam die Türen.