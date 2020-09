Wien-Brigittenau: Mann raubte mit Spritze Tankstelle aus

Mit einer Spritze bewaffnet raubte ein Mann in der Nacht auf Sonntag eine Tankstelle in der Brigittenau aus. Die Wiener Polizei startete eine Sofortfahndung, konnte den Verdächtigen aber nicht aufspüren.

Ein Unbekannter hat in der Nacht auf Sonntag eine Tankstelle in Wien-Brigittenau überfallen - bewaffnet mit einer Spritze. Mit dem erbeuteten Bargeld trat er die Flucht auf einem Fahrrad an, berichtete die Polizei.