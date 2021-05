Wien-Brigittenau: Lokalgast ohne Corona-Test bedrohte Angestellten mit Messer

Weil er keinen negativen Corona-Test vorweisen konnte, geriet ein 40-Jähriger am Montag mit einem Mitarbeiter in einem Lokal in der Jägerstraße in Wien-Brigittenau in Streit und zückte dabei ein Messer.

Beamte des Stadtpolizeikommandos Brigittenau wurden am 24. Mai gegen 21.20 Uhr in die Jägerstraße verständigt, da ein 40-jähriger bosnischer Staatsangehöriger einen Lokalmitarbeiter mit einem Messer bedroht haben soll. Zuvor soll es zu einer Auseinandersetzung wegen eines fehlenden Corona-Tests gekommen sein.