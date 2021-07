Wien-Brigittenau: Jugendliche wollten Fahrrad stehlen

Eine Gruppe Jugendlicher machten sich am Samstag an einem Fahrrad zu schaffen, das abgeschlossen in Wien-Brigittenau abgestellt war. Der Besitzer des Rades erwischte sie auf frischer Tat.

Fünf Jugendliche sollen am Sonntagnachmittag versucht haben ein Fahrrad zu stehlen, das an einer Straßenlaterne in der Stromstraße in Wien-Brigittenau gesichert war. Der Besitzer des Fahrrads ertappte die fünf Jugendlichen im Alter von 16 und 17 Jahren und verständigte die Polizei. Währenddessen flüchteten die Tatverdächtigen. Die Polizisten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau konnten zwei mutmaßliche Täter, einen 16- und einen 17-jährigen Österreciher, festnehmen. Im Zuge der Durchsuchung wurde bei den Festgenommenen Cannabis vorgefunden und sichergestellt. Sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.