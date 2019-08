Wien-Brigittenau: Jugendliche wollten bei Autohändler einbrechen

Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden wollten drei Jugendliche in ein Geschäftslokal eines Autohändlers in Wien-Brigittenau einbrechen. Die mutmaßlichen Täter konnten angehalten und angezeigt werden.

Gegen 4.45 Uhr konnte ein Zeuge drei Personen beobachten, die nach einem offensichtlichen Einbruchsversuchs bei einem Autohändler in Wien-Brigittenau flüchten wollten. Die drei Personen überkletterten das Eisentor des Betriebsgeländes.

Wien-Brigittenau: Jugendliche nach versuchtem Einbruch festgenommen

Die verständigte Polizei konnte die drei mutmaßlichen Einbrecher noch im Nahbereich festnehmen. Es konnten eine Bankomatkarte und ein Autoschlüssel von einem dort abgestellten PKW sichergestellt werden.

Bei dem Geschäftslokal des Autohändlers entdeckte die Polizei eine zerbrochene Außenscheibe eines Doppelglasfensters.

Die mutmaßlichen Einbrecher sind zwischen 16 und 17 Jahre alt. Nach der Einvernahme wurden die Jugendlichen auf freiem Fuß angezeigt.