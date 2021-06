Wien-Brigittenau: Baby Blanka kam im Rettungswagen zur Welt

In Wien-Brigittenau hatte es Ende Mai ein Baby besonders eilig damit, auf die Welt zu kommen. Baby Blanka kam noch im Rettungswagen zur Welt.

In der Nacht des 27. Mai 2021 wurden die Johanniter zu einer Wohnung in der Griegstraße gerufen, um eine schwangere Patientin nach einem Blasensprung ins Krankenhaus zu bringen. Beim Eintreffen der Sanitäter hatte die Schwangere jedoch bereits Wehen in kurzen Abständen. Die Patientin wurde zum Rettungswagen gebracht, doch bevor die Fahrt zu Krankenhaus losgehen konnte, setzten bei der Frau bereits die Presswehen ein. Nach wenigen Minuten war das 51 Zentimeter große und 3,5 Kilo schwere Baby bereits da. Vater Dominik war zu dem Zeitpunkt nicht zu Hause. Er ist froh, dass seine Frau von den Sanitätern so gut versorgt wurde. "Stellen Sie sich vor, das wäre mir mit meiner Frau alleine zu Hause passiert, dann hätten mich die zwei Sanitäter auch noch retten müssen", meinte er.