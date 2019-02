Wien-Brigittenau: 50-Jähriger stirbt bei Wohnungsbrand

In der Nacht auf Sonntag kam es in Wien-Brigittenau zu einem Brand. Für einen 50-jährigen Hausbewohner kam dabei jede Hilfe zu spät.

Kurz vor ein Uhr nachts wurde in der Adalbert-Stifter-Straße in Wien-Brigittenau ein Wohhausbrand gemeldet. Beim Eintreffen der Wiener Berufsfeuerwehr konnte lediglich ein leichter Brandgeruch am Gang sowie vereinzelt in Wohnungen festgestellt werden.