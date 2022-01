Wien-Brigittenau: 34-Jähriger drohte damit Bordell anzuzünden

Sonntagnachmittag kam es in einem Bordell in Wien-Brigittenau zu einem Streit zwischen Mitarbeiterinnen und einem Kunden. Der 34-Jährige verlangte sein Geld zurück und drohte damit, das Bordell anzuzünden.

Ein 34-jähriger Mann hat in einem Rotlicht-Etablissement im Bereich Klosterneuburger Straße in Wien-Brigittenau am Sonntagnachmittag damit gedroht, das Bordell anzuzünden. Laut Polizeisprecher Christopher Verhnjak hatte eine Prostituierte gegen 16.00 Uhr die Verrichtung ihrer Dienstleistung abgebrochen, weil der Kunde zu brutal vorging. Der serbische Staatsbürger verlangte daraufhin das Geld zurück.