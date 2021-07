"Wien-Box": Neue Paketabhol-Möglichkeit in Wien gestartet

Mit mehr als 200 Abholstationen startet das neue Paketabholsystem "Wien-Box". Wer etwas online bestellt, kann es sich einfach an eine Box in der Nähe liefern lassen. Rund 7.000 Fächer stehen bereits zur Verfügung.

Wer in Wien eine Online-Bestellung tätigt - oder auch selbst etwas versenden möchte -, kann sein Paket künftig auch in der "Wien-Box" abholen bzw. deponieren. Ein entsprechendes Pilotprojekt wurde nun gestartet. Die erste eigens dafür errichtete Anlage wurde am Montag in Wien-Neubau enthüllt. Tatsächlich gehören jedoch schon mehr als 200 Paketabholstationen mit über 7.000 Fächern zum System, da auch zahlreiche Partner an Bord sind. Deren Angebot wird nun virtuell zusammengefasst.