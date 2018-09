Wien bietet Kaiserliches Kinderprogramm im Herbst

Ein tolles Programm steht für Kinder im Schloss Schönbrunn, in der Wiener Hofburg und im Hofmobiliendepot in Wien bereit. Kaiserliche Führungen und spannende Workshops warten auf die Kinder.

Der Herbst bietet ein vielfältiges Programm für Kinder. Das Kindermuseum im Schloss Schönbrunn bietet eine Themenführung „Das kaiserliche Tischlein deck dich“ , die die Ess- und Tischkultur zu Kaisers Zeiten behandelt. Die Themenführung findet von 15. September bis 17. November an den Wochenenden und Feiertagen um 10.30, 13.30 und 15 Uhr statt.

Quadrille tanzen im Kindermuseum Datum: 15. September, 20. Oktober, 17. November und 15. Dezember Hier haben Kinder die Möglichkeit, die Musik der Kaiserzeit neu zu erleben und eine Quadrille, die damals der gesellschaftliche Höhepunkt auf jedem Ball war, zu erlernen. Dieser Tanzunterricht findet selbstverständlich kostümiert und in den ehemaligen Appartement von Kaiserin Elisabeth statt.

Hoher Gruselfaktor zu Halloween im Kindermuseum Wien

Zwergerltag im Kindermuseum/Tischtheater “Hänsel und Gretel”

Datum: 18. November – 10:30/13:30 und 15 Uhr

Tischtheater: 11:15 und 14:15 Uhr

An diesem Tag sind alle Drei- bis Sechsjährigen ins Kindermuseum eingeladen. Der Schlossgeist Poldi macht sich gemeinsam mit den Kleinen auf die Suche nach seinen geschrumpften Einrichtungsgegenständen, um sie mit einem Zauberspruch wieder in ihre ursprüngliche Größe zu verwandeln. Er hat einen Teil seiner Einrichtung schrumpfen lassen und sie mit dem Zauber über das ganze Kindermuseum verteilt. Während der Suche erzählt Poldi den Kindern Spannendes über die Kaiserfamilie und das Leben am Hof vor 250 Jahren, als er dort Diener war.