Wien bietet Corona-Impfung jetzt auch im Gemeindebau an

Im Gemeindebau wird ab kommender Woche geimpft: Wiener Wohnen und das Nachbarschaftsservice "Wohnpartner" bieten ab Montag Corona-Impfungen in dort eingerichteten Wohnpartner-Lokalen an. Ziel sei es, die Impfung gegen das Coronavirus rasch und unkompliziert vielen Mieterinnen und Mietern anzubieten, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung.