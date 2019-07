Wien: Betrunkener E-Scooter-Lenker flüchtete vor Polizei

In der Nacht auf Montag, beobachtete die Polizei einen betrunkenen E-Scooter-Fahrer am Südtiroler Platz in Wien. Ein Alkotest ergab mehr als 2 Promille.

Beamte beobachteten am 8. Juli gegen 03:14 Uhr einen E-Scooter-Lenker, der im Bereich des Südtiroler Platzes verbotenerweise den Schutzweg überquerte und einen äußert betrunkenen Eindruck erweckte.

Die Beamten machten sich auf den Weg zu dem Mann, der plötzlich entledigte sich dieser des E-Scooters und ergriff die Flucht.

Betrunken mit dem E-Scooter fahren: Strafen von bis zu 5.900 Euro

Vor dem Hauptbahnhof stürzte der Mann und wurde von den Beamten gefasst. Ein Alkotest ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Er wurde angezeigt.

E-Scooter unterliegen den gleichen Regelungen wie Fahrräder. Das Alkohol-Limit liegt bei 0,8 Promille. Wer einen Wert von mehr als 1,6 Promille aufweist, muss mit einer Geldstrafe zwischen 1.600 und 5.900 Euro rechnen.