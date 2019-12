Wien: Betrugsprozess gegen Kindergarten-Betreiber

Ein Wiener Kindergärtner soll sich zwischen 2009 und 2017 Subventionen von knapp 9 Millionen Euro erschlichen haben. Heute sitzt er am Landesgericht wegen Betrugs auf der Klagebank.

Am Wiener Landesgericht beginnt am Montag der Prozess gegen einen ehemaligen Kindergartenbetreiber, dem Förderungsmissbrauch, schwerer gewerbsmäßiger Betrug, Untreue und betrügerische Krida vorgeworfen wird. Der 60-Jährige soll sich von den Wiener Kindergärten (MA 10) zwischen 2009 und 2017 Subventionen in Höhe von mehr als 8,7 Millionen Euro erschlichen haben.