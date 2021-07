Wien, Berlin & Bern: Bürgermeister setzen sich für Demokratie ein

Die Hauptstadtbürgermeister von Deutschland, Österreich und der Schweiz haben gemeinsam zu einer Verteidigung von Demokratie und Rechtsstaat gegen autoritäre Tendenzen in Europa aufgerufen.

"Wir machen deutlich, dass wir für ein bestimmtes Demokratiemodell stehen", sagte der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) am Donnerstag nach einem Treffen mit seinen Amtskollegen aus Berlin (Michael Müller) und Bern (Alec von Graffenried) im Rathaus.

Müller: "Freiheiten keine Selbstverständlichkeiten"

Müller wies darauf hin, dass sich immer mehr Institutionen aus Osteuropa in der deutschen Hauptstadt ansiedeln. Darüber freue er sich als Bürgermeister zwar, "aber sie müssen auch in ihren Ländern frei arbeiten können". Die aktuellen Entwicklungen in Europa zeigen, dass Freiheiten keine Selbstverständlichkeiten seien und "dass das ein Kampf ist, den wir alle zu führen haben", sagte der sozialdemokratische Politiker.