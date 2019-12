Wien bekommt 16 neue Medizin-Zentren

Wien bekommt 16 neue medizinische Zentren. Das hat die sogenannte Landeszielsteuerungskommission am Mittwoch beschlossen. Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) teilte mit, dass die Niederlassungen - zum Beispiel Diabetes- oder Wundzentren - in der Nähe von Krankenhäusern eingerichtet werden sollen.

Mit den Spitälern will man auch eng zusammenarbeiten. Angedacht ist etwa eine Entlastung der Ambulanzen mittels Terminzuweisungen. Wien investiert in die Maßnahme 22 Millionen Euro, hieß es. Die Umsetzung der neuen Zentren fällt in die Zuständigkeit der Ärztekammer bzw. der Wiener Gebietskrankenkasse.