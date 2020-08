Wien: Baumsterben "Arrival Center" von Schönbrunn

Die Initiative "Zukunft Stadtbaum" kritisiert die Baumpflege am "Arrival Center" am Schloss Schönbrunn. Die Bäume würden mangels Bewässerung und Pflege absterben.

Die Wiener Initiative "Zukunft Stadtbaum" übt Kritik am Zustand der Bäume beim "Arrival Center", dem Parkplatz am Schloss Schönbrunn. Erste Bäume würden im Westteil des Parkplatz-Areals mangels Bewässerung und Pflege bereits absterben, wurde am Sonntag in einer Aussendung gewarnt. Insgesamt befinden sich auf dem Gelände 300 Jungbäume.