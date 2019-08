Wien: Bauarbeiten an der Kreuzung Wilhelminenstraße/Sandleitengasse

Ab Dienstag kommt es in Wien-Ottakring zu Bauarbeiten. Für zehn Tage gibt es aufgrund von Fahrbahn- und Gehsteiginstandsetzungsarbeiten kleinere Verkehrsbehinderungen.

Tagsüber wird es im Stauraum der Sandleitengasse vor der Wilhelminenstraße in Fahrtrichtung 14. Bezirk zu Einengungen kommen. Temporär wird außerdem der motorisierte Verkehr in der Wilhelminenstraße vor der Kreuzung mit der Sandleitengasse in Fahrtrichtung stadtauswärts über das richtungsführende Gleis geführt. An den Gehsteigen wird nur nachts zwischen 20 und 5 Uhr gearbeitet. Hierfür wird der jeweils betroffene Gehsteig für den Fußgängerverkehr gesperrt. Die Passanten werden über einen Ersatzgehsteig geleitet.