Wien: Ausgeraubter Bursch wird selbst zum Räuber

In der Wiener U2 kam es gestern zu einem Raub, bei dem ein 17-Jähriger verletzt wurde. Keine drei Stunden später wurde der 17-Jährige jedoch selbst zum mutmaßlichen Räuber.

Ein unbekannter Täter schlug Mittwochmittag in einem U-Bahnwaggon der U2 einem 17-Jährigen ins Gesicht, raubte 30,- Euro sowie sein Handy und flüchtete, als der Zug in der Station Stadion angehalten hatte. Eine Sofortfahndung durch Polizisten verlief negativ. Der 17-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht.