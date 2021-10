Wien-Attentäter erhielt vor Anschlag Hilfe bei Waffenkauf

Die Ermittlungen zum Terroranschlag im November des Vorjahres in Wien befinden sich in einem sehr weit fortgeschrittenen Stadium. Laut Staatsanwaltschafts-Sprecherin Nina Bussek und Polizei-Chef-Ermittler Michael Lohnegger ist die Einzeltätertheorie bestätigt, der Attentäter wurde aber im Vorfeld mental - aber auch beim Waffenkauf unterstützt.

Die Ermittlungen zum Terroranschlag vom 2. November 2020 in der Wiener Innenstadt sind schon sehr weit gediehen. Die Einzeltätertheorie hat sich bestätigt, aber der am Tatort erschossene Attentäter hatte im Vorfeld mentale Unterstützung und Hilfe beim Waffenkauf, berichteten Staatsanwaltschafts-Sprecherin Nina Bussek und der Polizei-Chef-Ermittler Michael Lohnegger am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Sieben Beitragstäter sind in U-Haft, ihnen drohen lange Freiheitsstrafen.