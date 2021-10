Terroranschlag in Wien: So kam der Attentäter zu den Waffen

Die Ermittler des islamistischen Terroranschlags in Wien haben rekonstruiert, wie der 20-jährige Attentäter an die Waffen und die Munition gekommen ist. Ein Mittelsmann sei geständig.

Laut einer Vorabmeldung des "Standard" soll ein gebürtiger Tschetschene, Adam M., als Mittelsmann fungiert haben. Waffe und Munition habe ein 29-jähriger Slowene geliefert. Während der Tschetschene seit vergangenem Dezember in U-Haft sitzt, befinde sich der 29-Jährige in Slowenien offenbar auf freiem Fuß.

Anschlag in Wien: Ermittler rekonstruierten Waffenkauf

Er soll nicht nur die Patronen einige Wochen vor dem Anschlag über M. an den Attentäter verkauft, sondern auch das AK-47-Sturmgewehr besorgt haben. Angeblich schon im Juni 2020, wie M. bei seiner Einvernahme zu Protokoll gab. Die Übergabe habe in der Umgebung des Wiener Praters stattgefunden. Der Attentäter K. F. habe dabei in einem Kuvert 2.500 oder 3.000 Euro übergeben - 500 davon als Provision für M. Für das Sturmgewehr wollte sich der 20-jährige Attentäter später eigentlich in der Slowakei Munition besorgen, scheiterte aber wegen eines fehlenden Waffenscheins. Letztendlich habe er sie dann offenbar von dem Slowenen bekommen.