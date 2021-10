Wien-Alsergrund: Verwirrter rief Polizei und griff vor Beamten zur Waffe

Ein verwirrter Mann (27) hat in der Nacht von Freitag auf Samstag die Polizei in eine Wohnung am Alsergrund in Wien gerufen. Er zog jedoch - als die Beamten des Stadtpolizeikommandos in dem Appartement vor Ort waren - eine Pistole und repetierte, so Polizeisprecher Christopher Verhnjak am Sonntag.

Die Beamten zogen sich ins Stiegenhaus zurück und riefen Verstärkung.

Mann kam aus Appartement in Wien-Alsergrund

Der 27-jährige polnische Staatsbürger verließ kurz darauf das Domizil und kam auf die Straße, wo ihn die Polizisten aufforderten, sich auf den Boden zu legen. Mit Unterstützung der WEGA und weiterer Beamter wurde er festgenommen. Die Waffe, die er in der Wohnung gelassen hatte, entpuppte sich als geladene, täuschend echt aussehende Schreckschusspistole. Der Mann machte einen verwirrten Eindruck, er wurde zunächst nicht einvernommen.