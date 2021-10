Wien-Alsergrund: Streit mit Mitbewohner eskalierte

Ein Streit zwischen zwei Mitbewohnern in Wien-Alsergrund endete mit eine rFestnahme. Ein 51-Jähriger soll ihren 59-jährigen Mitbewohner bei einem Streit attackiert und ihn mit dem Umbringen gedroht haben.

Mit einer Festnahme endete ein Streit in der Nacht auf Freitag am Alsergrund. Ein 51-Jähriger soll einen Mitbewohner mit dem Tod bedroht haben. In beiden Fällen war Alkohol im Spiel.