Wien-Alsergrund: Schmuck-Diebe gaben sich als falsche Polizisten aus

Bereits Mitte März wurde eine Wiener Pensionistin Opfer von Trickbetrügern. Zwei Männer gaben sich als falsche Polizisten, die Frau ließ sie in ihre Wohnung. Danach fehlten Schmuck und Geld.

Falsche Polizisten haben am 18. März bei einer 86-jährigen Pensionistin in ihrer Wohnung in Wien-Alsergrund Geld und Schmuck gestohlen. Laut Polizeisprecher Harald Sörös kamen die beiden Trickdiebe gegen 16.00 Uhr zu der betagten Frau und gaben sich als Beamte aus. Die Frau ließ sie herein.