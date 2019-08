Wien-Alsergrund: Mutmaßlicher Dealer schlug auf Polizisten ein

Die Wiener Polizei führte gestern bei einem 32-Jährigen eine Personenkontrolle durch. Bei der Kontrolle verhielt sich der Nigerianer äußerst aggressiv und schlug auf einen Polizisten ein.

Im Zuge von Schwerpunktkontrollen der Wiener Polizei wurde am Mittwoch kurz nach Mittag in der Währiger Straße in Wien-Alsergrund bei einem 32-jährigen Nigerianer eine Personenkontrolle durchgeführt. Der Mann wollte sich nicht kontrollieren lassen und begann auf die Polizisten einzuschlagen.