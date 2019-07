Wien-Alsergrund: Mann schoss mit Gewehr aus Wohnung

Am Freitag rief ein Zeuge die Polizei, nachdem ein unbekannter Mann mit einem Gewehr auf sein Dach geschossen hatte. Der Mann konnte ausfindig gemacht werden - gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

Gegen 16.15 Uhr verständigte ein Zeuge die Polizei, weil ein unbekannter Mann mit einem Gewehr auf sein Dach in der Sobieskigasse in Wien-Alsergrund geschossen habe. Der Zeuge hatte an diesem Tag bereits dreimal Geschosse gehört, die auf dem Dach eingeschlagen waren.