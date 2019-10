Wien-Alsergrund: Führung durch Votivkirche mit vielen Sehenswürdigkeiten

Am 12. Oktober findet eine Führung durch die Votivkirche in Wien-Alsergrund statt. Im Rahmen der Führung gibt es verschiedenste Sehenswürdigkeiten zu entdecken.

Die Volksbildnerin, ehrenamtliche Bezirkshistorikerin und Museumsleiterin Petra Leban wird am 12. Oktober verschiedenste Sehenswürdigkeiten in der Votivkirche in Wien-Alsergrund vorstellen. Der informative Rundgang wurde vom Verein "Rhythmus und Kultur" organisiert. Die Tour startet um 11 Uhr. Begonnen wird beim Haupteingang des Sakralbaus (Rooseveltplatz 8).