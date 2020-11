Wien-Alsergrund: Einbrecher stahlen vergoldete Kaminuhr

Einbrecher stahlen aus einer Wohnung in Wien-Alsergrund eine wertvolle Kaminuhr. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Aus einer Privatwohnung in Wien-Alsergrund ist bereits im September eine vergoldete Tischuhr gestohlen worden. Ein odere mehrere Täter hatten in Abwesenheit der Bewohner die Doppelflügeltür aufgebrochen. "Unter dem Diebesgut befand sich auch die Kaminuhr mit einem höheren vierstelligen Wert", berichtete Polizeisprecher Christopher Verhnjak auf APA-Anfrage. Das Opfer sei in der fraglichen Zeit von 17. bis 23. September nicht zuhause gewesen.