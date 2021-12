Wien zur "grantigsten Stadt" gekürt: Reaktionen auf Negativ-Ranking

Sind die Menschen in Wien wirklich so unfreundlich?

Sind die Menschen in Wien wirklich so unfreundlich? ©Glomex

Sind die Menschen in Wien wirklich so unfreundlich? ©Glomex

Klischee oder Wahrheit? Wien wurde jüngst zur unfreundlichsten Stadt der Welt gekürt. Was man in den Bundesländern und in Wien selbst darüber denkt, wurde nun auf den Straßen der Stadt und außerhalb erfragt.

Auf Spurensuche rund um das nicht gerade positive Image der Wiener: Im "Expact City Ranking 2021", das am 1. Dezember 2021 veröffentlicht wurde, schneidet Wien zwar unter anderem im Bereich Lebensqualität gut ab, beim Thema "Freundlichkeit" belegt die Bundeshauptstadt allerdings den unrühmlichen letzten Platz.

Ist Wien zu recht die "unfreundlichste Stadt"?

Da stellt sich die Frage: Warum wurde Wien zur "grantigsten" Stadt gekürt? Was ist dran am schlechten Ruf der Bewohnerinnen und Bewohner der Bundeshauptstadt? Umfragen und mehr dazu sehen Sie in diesem Video.

self all Open preferences.