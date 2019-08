Wien: Aggressiver Randalierer in Gummizelle gesteckt

Donnerstagfrüh wurde die Polizei nach Wien-Floridsdorf gerufen, weil ein aggressiver Mann mehrere Fenster einer Wohnhausanlage einschlug. Er attackierte die Beamten und ließ sich nicht beruhigen, weshalb der 30-Jährige in eine sogenannte "Gummizelle" gesteckt wurde.

Gegen 9 Uhr wurden die Polizisten am Donnerstag in die Wiener Nordmanngasse gerufen. Zeugen hatten die Polizei verständigt, als der Mann mehrere Fenster einschlug. Beim Eintreffen der Beamten verhielt sich der 30-Jährige hochgradig aggressiv und attackierte die Polizisten. Unter Anwendung von Körperkraft wurde der Mann festgenommen. Bei seiner Festnahme versuchte sich der Nordmazedonier mit Fußtritten zu widersetzen. Weil sich der Festgenommene anhaltend aggressiv verhielt und nicht beruhigen ließ, wurde er in eine Sicherheitsverwahrzelle, eine sogenannte "Gummizelle" gebracht. Er wurde wegen versuchten Widerstands gegen die Staatsgewalt, Sachbeschädigung und aufgrund mehrerer Verwaltungsdelikte angezeigt.