Wien: Abschied von Niki Lauda bei strömendem Regen

Bei strömendem Regen wurde der Sarg von Niki Lauda am Mittwochvormittag in den Wiener Stephansdom gebracht. Die Trauerfeier für den Verstorbenen hat bereits begonnen.

Anschließend wurde der schlichte Sarg in den Dom getragen, wo er in der sogenannten Vierung abgesetzt wurde. Birgit Lauda legte einen Lorbeerkranz auf den Sarg, Lukas Lauda postierte den Helm des legendären Rennfahrers darauf. Fotos von Lauda und zahlreiche Blumenkränze wurden ebenfalls aufgestellt.



Dompfarrer Faber sprach Gebete und segnete den aufgebahrten Verstorbenen. Musikalisch wurde diese erste Zeremonie von Chorgesang begleitet. Danach wurden die Tore für all jene geöffnet, die persönlich von Niki Lauda Abschied nehmen wollten. Der Zugang zum aufgebahrten Sarg erfolgt über das Primtor.



Bis etwa 11.30 besteht die Möglichkeit für ein Defilee vor den sterblichen Überresten des weltberühmten Sportlers. Auch am Requiem, das um etwa 13.00 Uhr beginnt, darf die Öffentlichkeit teilnehmen. Erwartet werde aber auch rund 300 Ehrengäste.

Großer Andrang zur Aufbahrung im “Steffl”

Bei der Aufbahrung vertreten waren alle Altersgruppen, manche von ihnen würdigten Niki Lauda auch mit ihren Outfits. Einige hatten eigens eine rote Kappe aufgesetzt und erinnerten damit an die berühmte Kopfbedeckung des Verstorbenen. Auch so manche Ferrari-Jacke wurde gesichtet. Eine Besucherin war sogar in der Stewardess-Uniform der einstigen Lauda-Air erschienen.