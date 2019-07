Wien: 80 Bars beim dreitägigen Cocktail-Festival "Liquid Market" vertreten

Von 11. bis 13. Juli findet das Cocktail-Festival "Liquid Market" für drei Tage im Wiener Volksgarten statt. Rund 80 nationale und internationale Bars werden bei dem Festival vertreten sein.

Bereits zum vierten Mal geht das Cocktail-Festival "Liquid Market" von Initiator und Veranstalter Bert Jachmann in Wien über die Bühne. Rund 80 Top-Barkeeper aus dem In- und Ausland werden drei Tage lang in Wien zu Gast sein.

"Liquid Market": 40 Bars pro Tag präsentieren aktuelle Drinks

Die Wiener Bars Robertos, Kleinod, Krypt, Hammond Bar, Josef, Bruder, Dosage, Heuer am Karlsplatz und The Chapel sowie Maniac Bar Artists, Stage12 (Innsbruck), Hangar 7 (Salzburg), Ory (München), Flying Dutchmen Cocktails (Amsterdam), Provocateur (Berlin), Stairs (Berlin), Jigger & Spoon (Stuttgart), The Fontenay (Hamburg), One Trick Pony (Freiburg), Hunky Dory (Frankfurt), Little Link (Köln), Werk8 (Basel) und Capital Spirits (Peking) zählen unter anderem zu den Headlinern der dreitägigen Veranstaltung.