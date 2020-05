Wien: 40,6 Prozent mehr Menschen ohne Job

Der Coronavirus-Shutdown hat sich auch in Wien auf den Arbeitsmarkt ausgewirkt. In Wien sind 40,6 Prozent mehr Menschen ohne Job als im Vergleich zum Vorjahr.

Auch in Wien wirkt sich der Coronavirus-Shutdown massiv auf den Jobmarkt aus: Die Zahl der beim Arbeitsmarktservice Wien als arbeitslos vorgemerkten Personen ist im April angestiegen - im Jahresvergleich um 56,2 Prozent auf 178.725. Die Zahl der Personen in Schulungen sank um 28,4 Prozent auf 18.642. Die Summe beider Gruppen ist um 40,6 Prozent größer geworden, hieß es am Montag via Aussendung.