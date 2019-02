Wien: 40 Jahre Großbrand im Traditionskaufhaus Gerngross

Der Großbrand im Kaufhaus Gerngross auf der Wiener Mariahilfer Straße jährt sich am 7. Februar zum 40. Mal. Insgesamt 670 Feuerwehrleute kämpften dabei knapp 21 Stunden gegen die Flammen.

Zur Unterstützung der Berufsfeuerwehr Wien treffen nach und nach Kräfte der umliegenden Freiwilligen Feuerwehren sowie Einheiten des Bundesheeres ein – sie besetzen in erster Linie die leeren Feuerwachen der Stadt. In der Lindengasse stürzt unterdessen eine Glaskuppel ein.

Wasserrohr platzt während der Löscharbeiten

Während der Löscharbeiten platzt ein Wasserrohr in der Neubaugasse. Der Schaden wird mithilfe von Bundesheersoldaten rasch repariert. Die Versorgung mit Löschwasser war für kurze Zeit beeinträchtigt. Nachdem der Brand auf ein Lager voll mit Verpackungsmaterial übergegriffen hat, zieht dichter Brandrauch in ein Haus in der Lindengasse und ein Haus neben dem Gerngross. 20 Personen werden in Sicherheit gebracht und in einem Hotel untergebracht.