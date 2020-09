Wien: 242 Covid-Neuinfektionen und zwei Todesfälle am Montag

Mit Stand Montag, 8.00 Uhr, wurden in Wien knapp 250 neue Corona-Fälle gemeldet. Auch zwei Todesfälle waren zu beklagen.

In Wien sind in den vergangenen 24 Stunden 242 Neuinfektionen - nach 279 am Tag zuvor - dazugekommen. Damit wurden mit Stand Montag, 8.00 Uhr, bisher 15.384 positive Coronavirus-Tests eingemeldet, wie der Krisenstab der Stadt mitteilte. 10.600 Personen sind inzwischen wieder genesen.