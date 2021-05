Wien 21: Nachbar drohte von Balkon aus mit Waffe

Die WEGA musste am Montagabend in Wien-Floridsdorf ausrücken, weil ein 69-Jähriger seinen Nachbarn mit einer Waffe bedroht haben soll. Der Mann ließ sich ohne Widerstand festnehmen.

Bei einem Nachbarschaftsstreit im Bereich der Prager Straße in Wien-Floridsdorf soll am Montagabend ein 69-Jähriger einen 60-Jährigen vom Balkon aus mit einer Schusswaffe bedroht haben. Die Wiener Polizei und die WEGA konnten den Tatverdächtigen am Balkon wahrnehmen und forderten den Mann auf, seine Hände auf das Geländer zu legen.