Wien 21: Bursch brach zweimal in Bäckerei ein

Ein 17-Jähriger brach in der Nacht auf Samstag zum zweiten Mal in eine Bäckerei in Wien-Floridsdorf ein. Der Geschäftsinhaber erkannte den Burschen auf Videoaufnahmen.

Ein 17-Jähriger hat in der Nacht auf Samstag zum zweiten Mal einen Einbruch in dieselbe Bäckerei in Wien-Floridsdorf verübt und ist mit Bargeld geflüchtet. Der Geschäftsinhaber bekam um 0.30 Uhr einen Alarm und erkannte den Burschen auf Kameraaufnahmen wieder. An der Wohnadresse des Verdächtigen öffnete der Polizei zunächst niemand. Nach einem Anruf durch die Beamten stellte sich der Täter jedoch gegen 4.00 Uhr auf der Polizeiinspektion Ziegelofenweg und gestand den Einbruch.

Polizei rückte mit Hubschrauber aus

Die Polizei hatte zunächst im Bereich Prager Straße mithilfe der Bereitschaftseinheit und einem Hubschrauber erfolglos nach dem zunächst Unbekannten gefahndet. Nach dem exakten Hinweis des Bäckereibesitzers kamen jedoch intensivere Ermittlungstätigkeiten in Gang, berichtet Polizeisprecherin Barbara Gass am Sonntag. Das Diebesgut wurde sichergestellt und der 17-Jährige in einer Justizanstalt gebracht.