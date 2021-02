Wien 21: Betrunkener schrie "Allahu Akbar" und verletzte Polizisten

Die Wiener Polizei musste am Sonntag wegen eines betrunkenen Randalierers in Wien-Floridsdorf ausrücken. Der 49-Jährige verhielt sich aggressiv und verletzte einen Polizisten.

Die Wiener Polizei wurde am Sonntagabend in Wien-Floridsdorf alarmiert, da ein offensichtlich betrunkener Mann in der Gerichtsgasse herumlief. Die Polizisten konnten den Mann schreiend und auf der Fahrbahn torkelnd wahrnehmen. Der 49-Jährige wollte sich nicht ausweisen und schrie immer wieder "Allahu Akbar". Da er Verletzungen an den Händen hatte, wurde die Berufsrettung Wien verständigt, von der er sich aber nicht behandeln lassen wollte.