Wien 2: "Am Tabor" wegen Bauarbeiten gesperrt

Die Stadt Wien errichtet zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße im 2. Bezirk in beiden Fahrtrichtungen geschützte Radwege. Am Dienstag, dem 3. November 2020, beginnen die Arbeiten. Sie sollen bis 16. Dezember andauern.

Konkret erfolgt Am Tabor eine Radwegeanbindung an bestehende Radverkehrsanlagen wie zum Beispiel Nordbahnstraße, Taborstraße, Scherzergasse. Zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße entstehen in beiden Fahrtrichtungen Ein-Richtungs-Radwege. Die Radwege werden durch Fahrbahnteiler von der angrenzenden Fahrbahn baulich abgegrenzt. Die Fahrbahnteiler sind zur Freihaltung sämtlicher Hauszufahrten und einmündender Straßen sowie Radabstellanlagen unterbrochen, ebenso zirka alle 9 Meter zum Zwecke der Straßenentwässerung.

Im Zuge der Bauarbeiten wird in den Kreuzungsbereichen Pazmanitengasse und Alliiertenstraße die Verkehrssicherheit verbessert. Zudem erhält der Kreuzungsbereich Pazmanitengasse eine neue Ampelanlage und an den Kreuzungen mit der Alliiertenstraße sowie der Springergasse entstehen Fahrbahnanhebungen zur Temporeduktion. Ebenso stehen nach der Fertigstellung 62 zusätzliche Radabstellplätze zur Verfügung.

Verkehrsmaßnahmen

Der Fahrbahnbereich von Am Tabor zwischen Taborstraße und Nordbahnstraße wird auf Baudauer für den Fahrzeugverkehr gesperrt, die Straßenbahnlinie 5 ist von den Bauarbeiten nicht betroffen. Zudem werden die angrenzenden Seitengassen an den Einmündungen in die Fahrbahn von Am Tabor - bei gleichzeitiger Aufhebung der Einbahnen - als Sackgassen ausgebildet. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.