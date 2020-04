Wien: 2.175 Menschen mit Covid-19 infiziert, 86 Todesfälle

In Wien sind derzeit 2.175 Menschen nachweislich mit Covid-19 infiziert. 86 Personen sind der Krankheit erlegen.

In Wien ist die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Personen erneut nur leicht gestiegen. Mit Freitag, Stand 8.00 Uhr, waren 2.175 Fälle bestätigt, wie der medizinische Krisenstab der Stadt Wien per Aussendung mitteilte. Das bedeutet eine Zunahme von 26 Erkrankten bzw. 1,2 Prozent in den vergangenen 24 Stunden.