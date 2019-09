Wien 15: ÖAMTC-Stützpunkt weicht freiem Wohnbau

Sie sind sehr gefragt: großvolumige innerstädtische Grundstücke in Wien mit Widmung für freifinanzierten Wohnbau. In Wien-Fünfhaus wurde ein solches nun verkauft.

Ein Grundstück in der Schanzstraße 44 in 1150 Wien der Premium Immobilien AG wurde an die Franz Ferdinand Immobilien GmbH verkauft. Bis Ende 2020 wird das Grundstück noch vom ÖAMTC genutzt, um danach für frei finanzierten Wohnbau entwickelt zu werden. Voraussichtlich werden rund 17.000 m² Nutzfläche geschaffen.