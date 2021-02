Wien 15: Fußgänger wurde zwischen Pkw eingeklemmt

Ein Pkw kam Mittwochfrüh aufgrund der eisigen Fahrbahnverhältnisse bei einer Tankstelle ins Rutschen, dabei wurde ein Fußgänger zwischen zwei Fahrzeugen eingeklemmt.

Am Mittwoch kam es gegen 6.20 Uhr in Wien-Rudolfsheim zu einem folgenschweren Zusammenstoß zwischen einem Pkw-Lenker (42) und einem 26-jährigen Fußgänger im Bereich einer Tankstelle in der Gablenzgasse.