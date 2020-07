Wien 15: Einbrecher auf frischer Tat ertappt

In der Nacht auf Montag konnte die Polizei zwei Männer, die versuchten in ein Geschäftslokal in Wien-Furolfsheim-Fünfhaus einzubrechen, festnahmen.

Die Polizisten wurden wegen eines Einbruches in ein Geschäftslokal im Bereich der Märzstraße in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus alarmiert. Zwei Tatverdächtige (40, 49) konnten auf frischer Tat ertappt werden. Den Polizisten gelang es die beiden rumänischen Staatsangehörigen nach einem kurzen Fluchtversuch anzuhalten und vorläufig festzunehmen. Einer der beiden mutmaßlichen Täter hatte einen Rucksack bei sich, in dem sich Einbruchswerkzeug befand, welches vorläufig sichergestellt werden konnte.