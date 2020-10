Wien 15: Diebe schlugen auf Supermarktmitarbeiter ein

Als ein Pärchen in einem Supermarkt in Wien-Fünfhaus von einem Mitarbeiter beim Stehlen erwischt wurde, wurde der Mann und die Frau aggressiv und schlugen auf den Mitarbeiter ein.

Eine 27-jährige Österreicherin soll am Montagabend zusammen mit einem 37-Jährigen in einem Lebensmittelgeschäft in der Sechshauser Straße diverse Artikel gestohlen haben. Der 37-Jährige dürfte die Gegenstände unter seiner Jacke versteckt haben und wollte anschließend mit der 27-Jährigen das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter konnte dies beobachten und versuchte die beiden anzuhalten.