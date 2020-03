Wien 15: Betrunkener schlug Passanten die Nase blutig

Am Donnerstagabend ging ein Betrunkener auf der Mariahilfer Straße auf einen Passanten los und schlug ihm die Nase blutig.

In Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus ist ein Betrunkener auf einen Passanten losgegangen. Er sprach am Donnerstagabend auf der Mariahilfer Straße den Mann, der nach eigenen Angaben den Angreifer nicht kannte, an und schlug ihm die Nase blutig. Zeugen alarmierten die Polizei. Diese wurden von dem 31-jährigen Verdächtigen - ein Vortest ergab eine Alkoholisierung von rund 1,4 Promille - angeschrien und beschimpft. Bei der Festnahme wehrte sich der Bulgare heftig und verletzte einen Beamten am Bein.