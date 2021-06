Wien 15: 38-Jähriger mit Messer bedroht und ausgeraubt

Am Neubaugürtel wurde ein 38-Jähriger am Donnerstag Opfer eines Raubüberfalls. Zwei Männer bedrohten ihn mit einem Messer und forderten Bargeld.

Ein 38-jähriger Mann soll am 17. Juni gegen 23.50 Uhr am Neubaugürtel in Wien-Rudolfsheim von zwei 28-jährigen somalischen Staatsangehörigen beraubt worden sein.