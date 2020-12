Wien: 13 Covid-Todesfälle und 439 neue Infektionen in 24 Stunden

Wien hat am Samstag 439 neue Infektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Acht Frauen und fünf Männer sind seit gestern an den Folgen der Erkrankung gestorben.

Die Gesamtzahl aller jemals diagnostizierten Fälle beträgt laut Krisenstab nun 68.972. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle ist auf 960 gestiegen.

62.268 Personen sind in Wien inzwischen auch wieder genesen. Am Freitag wurden in Wien 13.371 Corona-Tests vorgenommen, das macht insgesamt 987.793 Testungen.