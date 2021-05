Wien 10: Mann soll Ehefrau tagelang geschlagen haben

Ein 44-Jähriger soll seine Frau in Wien-Favoriten tagelang geschlagen und sogar gebissen haben. Die Frau vertraute sich schlussendlich einer Mitarbeiterin einer Interventionsstelle an.

Ein Rumäne soll seine Ehefrau in der gemeinsamen Wohnung in Wien-Favoriten mehrere Tage hindurch geschlagen, Gegenstände nach ihr geworfen und sie in den Finger gebissen haben. Am Freitag erstattete die 45-Jährige im Beisein einer Mitarbeiterin einer Interventionsstelle Anzeige gegen den 44-Jährigen. Der Mann wurde festgenommen und ein Betretungsverbot gegen ihn ausgesprochen, berichtete die Polizei.