Wiederverwenden statt wegwerfen bei der "Tech-Box 21" in Wien-Floridsdorf

Ab sofort steht auf dem Parkplatz der Lidl-Filiale in der Seyringer Straße 10 in Wien-Floridsdorf ein Reparaturcontainer für elektrische und elektronische Geräte zur Verfügung.

In der "Tech-Box 21" am Parkplatz der Lidl-Filiale in der Seyringer Straße 10 in Wien-Floridsdorf können Privatpersonen und Firmen ihre Haushalts-, Multimedia- und Gartengeräte mit einem Gewicht bis zu 15 Kilo kostengünstig reperarieren lassen. Ganz nach dem Motto "Wiederverwenden statt wegwerfen".