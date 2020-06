Wiederöffnung zu Pfingsten: Hotels zufrieden

Die heimischen Hotels durften rechtzeitig vor dem Pfingstwochenende wieder aufsperren, nur gut die Hälfte der Betriebe ging dabei aber gleich an den Start.

"Tourismus ohne Grenzöffnung macht keinen Sinn"

Die Hotels, die bereits wieder in Betrieb seien, hätten zwar über das Wochenende eine gute Buchungsnachfrage, "aber während der Woche ist es noch relativ schwach - es fehlen Angebotselemente", so Kraus-Winkler. "Eine wirtschaftliche Bettenauslastung wird für viele unmittelbar noch nicht möglich sein."

Gäste sollen über Corona-Regeln besser aufgeklärt werden

Vom Geschäft weg fielen derzeit etwa noch Gruppenreisen, die zwar in Österreich, aber in Deutschland noch nicht möglich sind, oder auch organisierte Radreisen für den Juni, Juli und zum Teil August. Auch wenn diese Angebote dann wieder offenstehen, "dauert es ein bis drei Wochen, bis das angenommen wird", weiß die Hotelexpertin.

Erschwerend hinzu komme, dass es in den Nachbarländern unterschiedliche Corona-Regelungen im Tourismus gebe. "Deutsche Gäste wissen beispielsweise gar nicht, was möglich ist in österreichischen Hotels", so die WKÖ-Obfrau. Für eine bessere Aufklärung soll etwa die Informationskampagne der nationalen Tourismusmarketing-Organisation Österreich Werbung sorgen, die "spätestens ab nächster Woche" losgefahren werde. "Es sind etwa etliche große Museen offen, sodass man ein bisschen Vertrauen bekommt, in das, was man erleben kann", sagte Kraus-Winkler.